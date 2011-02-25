Акционеры «Укрнафты» перенесли вопрос о реорганизации компании в публичное АО

Акционеры крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО «Укрнафта» перенесли вопрос о реорганизации компании из открытого в публичное акционерное общество.

Об этом УНИАН сообщил один из акционеров компании.

По его словам, данный вопрос акционеры «Укрнафты» рассмотрят на следующем собрании акционеров, которое назначено на 22 марта 2011 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит очередное общее собрание акционеров ОАО «Укрнафта».

В повестку дня собрания включены 20 вопросов, в том числе о реорганизации из ОАО в публичное АО.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2009 году «Укрнафта» сократила чистую прибыль на 73,7% по сравнению с 2008 годом – до 378,783 млн. грн.

В 2010 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2009 годом – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.