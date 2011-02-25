Акционеры “Укрнафты” направят на выплату дивидендов 793 млн. грн. из прибыли за 2010 год

Акционеры крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО “Укрнафта” решили направить на выплату дивидендов 793 млн. грн. из чистой прибыли компании за 2010 год.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из акционеров компании.

По его словам, остальная часть чистой прибыли за 2010 год – 1,852 млрд. грн. – будет направлена на пополнение оборотных средств компании. При этом он добавил, что выплата дивидендов начнется с 1 марта 2011 года. Сумма дивидендов на одну акцию составит 14,64 грн.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит очередное общее собрание акционеров ОАО «Укрнафта».

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2010 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2009 годом – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.