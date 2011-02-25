Председателем правления “Укрнафты” назначен бельгиец Питер Ванхеке

Акционеры крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО “Укрнафта” назначили председателем правления Питера ВАНХЕКЕ вместо Алексея КУЩА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение акционеры приняли сегодня на своем общем собрании.

До этого назначения П.ВАНХЕКЕ занимал пост генерального директора компании Renaissance Capital Ukraine – компании, предоставляющей инвестиционно-банковские услуги и являющейся отделением «Ренессанс Групп».

П.ВАНХЕКЕ – бельгиец, доктор права, пришел в Украину в 2008 году из Москвы в качестве главы инвестиционно-банковской группы. Профессиональную деятельность юриста начал в консалтинговых структурах США и Западной Европы. После работал в финансовых учреждениях Лондона, Франкфурта, Парижа и Москвы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит очередное общее собрание акционеров ОАО «Укрнафта».

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2010 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2009 годом – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.