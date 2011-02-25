«Укрнафта» направит 265,45 млн. грн. чистой прибыли на развитие компании

Акционеры крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО «Укрнафта» решили направить нераспределенную чистую прибыль за 2009 год в размере 265,45 млн. грн. на развитие компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщил один из акционеров компании.

По его словам, такое решение акционеры приняли сегодня на общем собрании.

В частности, как уточнил собеседник агентства, из чистой прибыли компании за 2009 год, которая составила 378,783 млн. грн., 113,333 млн. грн. (30%) были направлены в 2010 году в Государственный бюджет Украины.

Напомним, что сегодня на собрании акционеры назначили председателем Правления “Укрнафты” бельгийца Питера ВАНХЕКЕ вместо Алексея КУЩА.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2010 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2009 годом – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.