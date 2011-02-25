Ванхеке считает приоритетом повышение эффективности «Укрнафты» и баланс между акционерами

Председатель правления крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании ОАО «Укрнафта» Питер ВАНХЕКЕ считает приоритетами своей деятельности повышение эффективности компании и нахождение баланса между акционерами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

В частности, П.ВАНХЕКЕ выделил три основных приоритета на посту главы компании: повышение операционной эффективности – увеличение добычи углеводородов; привлечение инвестиций для увеличения эффективности деятельности компании и прибыльности; нахождение баланса между всеми акционерами компании.

В свою очередь, как отметил в ходе брифинга министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, П.ВАНХЕКЕ имеет большой опыт работы и «по нашему мнению, способен увеличить производственные показатели компании, особенно, в условиях, когда резко увеличиваются цены на нефть». Также Ю.БОЙКО уточнил, что кандидатуру П.ВАНХЕКЕ предложило кадровое агентство, а потом ее согласовали все акционеры компании.

Кроме того, министр добавил, что в правлении «Укрнафты» «роль государства должна быть увеличена». По его словам, на протяжении двух недель будет принято решение по кадровым изменениям в правлении «Укрнафты».

Как сообщал УНИАН, сегодня на собрании акционеры назначили председателем правления “Укрнафты” бельгийца Питера ВАНХЕКЕ вместо Алексея КУЩА.

До этого назначения П.ВАНХЕКЕ занимал пост генерального директора компании Renaissance Capital Ukraine – компании, предоставляющей инвестиционно-банковские услуги и являющейся отделением «Ренессанс Групп».

П.ВАНХЕКЕ – бельгиец, доктор права, пришел в Украину в 2008 году из Москвы в качестве главы инвестиционно-банковской группы. Профессиональную деятельность юриста начал в консалтинговых структурах США и Западной Европы. После работал в финансовых учреждениях Лондона, Франкфурта, Парижа и Москвы.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

В 2010 году «Укрнафта» увеличила чистую прибыль в 7 раз по сравнению с 2009 годом – до 2 млрд. 646,287 млн. грн.