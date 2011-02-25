Украину призывают присоединиться к Инициативе прозрачности добывающих отраслей (EITI).

Как заявил ZN.UA посол и председатель Представительства Европейского Союза в Украине Жозе-Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА, присоединение Киева к EITI станет важным шагом на пути интеграции в европейский энергорынок.

«EITI поддерживают десять стран ЕС, Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк, поскольку она является инструментом поддержки лучшего управления и подотчетности через проверку и полное обнародование платежей компаний и правительственных поступлений от нефтегазового и горнодобывающего секторов. В то же время, Инициатива прозрачности дает возможность создать взаимовыгодные ситуации для обеспечения поставок сырья в Европу, и потому также поддерживается в рамках Сырьевой инициативы ЕС», - сказал посол.

По словам Ж.М.ТЕЙШЕЙРЫ, «Украина является одним из ключевых энергетических партнеров ЕС, а с 1 января 2011 года является полноправным членом Энергетического содружества. Это важный шаг к интеграции Украины в европейский энергорынок. Одним из мероприятий, которые ваша страна должна будет осуществить в этом контексте, является надлежащий доступ к рыночной информации».

По его словам, это одна из причин, почему ЕС полностью поддерживает присоединение Украины к EITI. Другая заключается в том, что доходы от добычи полезных ископаемых — важный источник дохода многих государств, в частности и Украины: „Добыча нефти и газа также делает свой взнос в энергетический баланс вашей страны. А усиление прозрачности приведет к улучшению системы управления государственными финансами, принятию взвешенных решений и будет содействовать экономическому развитию Украины и большей подотчетности правительства“.

В свою очередь, посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР считает, что будущее членство Украины в EITI имеет огромные потенциальные преимущества: «Приближение вашей страны к целям и принципам этой организации усилит прозрачность и открытость в энергетическом секторе и может стать важным элементом преданности Украины задекларированным реформам энергосектора. Это также поможет привлечь значительные международные инвестиции в разведку и добычу и уменьшить зависимость Украины от импорта дорогих энергоносителей».

Помимо представителей Европы, за присоединение Украины к Инициативе выступает и МВФ. Как заявил постоянный представитель фонда в Украине Макс АЛЬЕР, «МВФ не только поддерживает участие стран в EITI, но и в каждом своем отчете относительно соблюдения Украиной требований меморандума с МВФ обязательно уделяет внимание действиям нашей страны в части внедрения Инициативы прозрачности».

Глава компании Shell в Украине Патрик Ван ДАЛЕ считает Инициативу прозрачности добывающих отраслей очень важной как для стран, которые к ней присоединяются, так и для компаний-инвесторов. По его мнению, именно страны, а не компании, такие как Shell, должны решать, как использовать эти доходы в интересах общества.

«Тем не менее, мы считаем, что все начинается с открытости таких компаний, как наша, в вопросе количества оплаченных нами платежей и с открытости правительства по отношению к использованию этих средств. EITI — это механизм, который дает возможность делать это эффективно. И именно поэтому может принести многочисленные выгоды Украине», — добавил глава Shell в Украине.

Принципиальным является то, что процесс заинтересованности и присоединения к Инициативе прозрачности — исключительно добровольное дело каждого правительства (страны). И именно правительство должно объявить о своем намерении присоединиться к EITI.

Инициативу прозрачности добывающих отраслей (ExtractiveIndustries Transparency Initiatives, EITI) поддерживают 33 страны и более 50 крупнейших мировых энергетических компаний. Реализация Инициативы прозрачности добывающих отраслей выгодна любой стране, поскольку чрезвычайно повышает уровень международного доверия к ней, улучшает доверие потенциальных инвесторов, способствует притоку инвестиций в добывающую и транспортную отрасли страны, а также повышает уровень энергетической безопасности государства.

Инициативу прозрачности добывающих отраслей украинское правительство официально поддержало еще 30 сентября 2009 года. Представители нынешнего правительства, в первую очередь премьер-министр Николай АЗАРОВ (в ноябре 2010 года), подтвердили готовность продолжить процесс присоединения Украины к EITI. В январе 2011 года во время общественных слушаний в Верховной Раде даже обсуждали тему прозрачности в сфере добычи углеводородов, в частности шла речь и о EITI. Однако дальше разговоров и деклараций дело EITI в Украине пока не пошло, отмечает ZN.ua.