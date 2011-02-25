Беларусь повышает ставки экспортных пошлин на нефтепродукты

Беларусь повысит ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с 1 марта 2011 года.

Об этом сообщили в аппарате Совета министров Белоруссии, передает РИА "Новости".

Правительство приняло соответствующее постановление в четверг.

Ставка вывозной таможенной пошлины на 1 тонну сырой нефти с 1 марта текущего года составит 365 долларов, нефти с содержанием серы - 150,4 доллара.

На светлые нефтепродукты будет установлена пошлина в размере 244,6 долларов за 1 тонну. Пошлина на темные нефтепродукты составит 170,4 доллара, на пропан, бутаны, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, прочие сжиженные газы - 150,2 доллара, нефтяной вазелин, минеральные воски и аналогичные продукты - 170,4 доллара.

Кроме того, ставка вывозной таможенной пошлины на 1 тонну нефтяного кокса и битума, прочих остатков от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, будет также равна 170,4 доллара, бензола, толуола, ксилолов - 244,6 долларов.

Согласно подписанному в начале декабря белорусско-российскому межправительственному соглашению, с начала 2011 года была отменена пошлина на российскую нефть для Беларуси в обмен на зачисление в бюджет РФ пошлин с экспортируемых из Белоруссии нефтепродуктов.

Соглашением установлены новые условия поставки нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также урегулированы вопросы взимания и перечисления в бюджет России вывозных таможенных пошлин при вывозе с территории Беларуси за пределы Таможенного союза нефти сырой и отдельных товаров из углеводородного сырья.

Таким образом, введен новый механизм уплаты и зачисления экспортных пошлин. Он предусматривает, что пошлина от экспорта белорусской сырой нефти поступает в бюджет страны, а пошлина от экспорта нефтепродуктов - в бюджет РФ.

Напомним, Беларусь является крупным поставщиком нефтепродуктов в Украину. ООО «БНК-Украина», дочерняя компания ЗАО «Белорусская нефтяная компания» (БНК), планирует в 2011 году, в случае неизменности условий для бизнеса в Украине, поставить в страну около 2 млн. тонн нефтепродуктов.