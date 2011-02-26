В Тернопольской области власть обещает обеспечить освещение на улицах во всех селах

В Тернопольской области до мая будет обеспечено освещение во всех селах области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН. По его словам, будут освещены все улицы в каждом населенном пункте.

«Возможно, переулки где-то и не надо на таком уровне, чтобы на каждом столбе была лампочка, поскольку понимаем, что на сегодняшний день средств не хватает. А вот центральные улицы или улицы, по которым проходят трассы через село, – здесь лампы будут на каждом столбе, ведь это и безопасность водителей, и тех людей, которые по этим улицам ходят», – сказал В.ХОПТЯН.

По его словам, освещение дорог государственного значения будет финансироваться за счет областного бюджета, межрайонных дорог – за счет бюджетов районов.

«В селах по возможности будет финансировать сельский совет. Но 90% сельсоветов у нас дотационные, поэтому здесь свое слово должны сказать сельхозпроизводители и бизнесмены, и они это делают», – сказал В. ХОПТЯН.

Он также выразил уверенность, что будет помощь и от тех структур, которые расположены за пределами области.

«Найдем общий язык и с теми, кто заготовляет у нас молоко и вывозит за пределы области. Вот некоторые заводы просят – пустите нас в один район, чтобы мы там заготовляли молоко и нам никто не мешал, чтобы туда никто не ехал из Винницкой области или Хмельницкой. А мы там осветим все села, где заготовляем молоко. Как видите, рычагов есть много, главное - желание», – сказал В.ХОПТЯН.

Он добавил, что приобщиться к освещению сел должны и представители малого и среднего бизнеса, проживающие в этих селах.

По его данным, кое-где люди сами начали объединяться вокруг идеи освещения улиц.

«Из отдельных сел уже звонили, что готовы сами собрать деньги на освещение. Вот скажем, улица на 6 домов, поэтому для шести семей это будет по 50 грн. собрать, чтобы поставить светильник, и люди готовы дать эти средства, чтобы иметь освещение на своей улице», – сказал В.ХОПТЯН.

Сейчас из 1 тыс. 55 населенных пунктов области освещение улиц обеспечено в 246.

В.ХОПТЯН заметил, что светильники для реализации замысла по освещению всех улиц населенных пунктов области закупаются на тернопольском заводе «Ватра», что дает дополнительную возможность предприятию работать.