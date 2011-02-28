Вооруженные противники Каддафи захватили центр нефтеперерабатывающей промышленности Ливии

Вооруженные сторонники свержения режима лидера Ливии Муамара КАДДАФИ в ходе боя в воскресенье взяли под контроль крупный город Эз-Завия, расположенный на северо-западе страны.

Как передает РИА Новости, войска, верные М.КАДДАФИ, в ночь на воскресенье начали бои с силами восставших в Эз-Завия, который является важным центром нефтеперерабатывающей промышленности, погибли не менее 50 мирных жителей.

Днем в центре города, где многие дома изрешечены пулями, поднялся флаг восставших.

"Это наша революция", - скандировали сотни людей.

Как сообщал УНИАН, С 15 февраля в Ливии проходят массовые акции протеста, участники которых добиваются отставки М.КАДДАФИ, 42 года правящего страной. Власти жестко подавляют антиправительственные выступления. За время противостояния в Ливии погибли, по разным оценкам, от 600 до 2 тысяч человек, около 4 тысяч получили ранения.

В пятницу на встрече с иностранной прессой сын ливийского лидера Сейф аль-Ислам КАДДАФИ назвал ложью сообщения информационных агентств об ударах по манифестантам с воздуха и использовании властями наемников. По его словам, мятежники "хотят ввести афганскую модель в Ливии", и "не секрет, что "Аль-Каида" выступила с заявлением в поддержку этих групп оппозиции".

В пятницу в центре Триполи на Зеленой площади перед своими сторонниками выступил сам ливийский лидер, призвавший граждан "защищать Ливию" и уверивший их в "неизбежности победы".

Народные волнения в последнее время охватили ряд стран Северной Африки и Ближнего Востока, в том числе Тунис, Египет, Йемен, Бахрейн, Ливию и Оман.