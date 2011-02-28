Нефть дорожает на фоне беспорядков в Ливии

Котировки фьючерсов на нефть в пятницу, 25 февраля, закрылись с повышением, завершив торги вблизи отметки 98 долларов за баррель. В центре внимания рынка оставались ожесточенные беспорядки в Ливии, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 60 центов - до 97,88 доллара за баррель.

По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent выросли на 78 центов - до 112,14 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть подорожали на 14% за неделю, однако этот резкий рост произошел в условиях крайне волатильных торгов из-за сокращения производства нефти в Ливии. Хотя сессия пятницы была сдержанной, в четверг цены колебались в диапазоне шириной в 8 долларов, достигнув максимумов за два с половиной года выше 103 долларов за баррель. Однако Саудовская Аравия и группа основных стран-потребителей нефти заявили, что у них в распоряжении достаточно нефти, в результате чего фьючерсы переместились на негативную территорию.

С учетом того, что продолжающееся десятилетиями правление Муаммара КАДДАФИ в богатой нефтью Ливии все сильнее подвергается угрозам со стороны оппозиции, инвесторы обеспокоены тем, что новый виток этого кризиса может привести к резкому росту цен на нефть.

Международное энергетическое агентство (МЭА), в которое входят многие из крупнейших мировых стран-потребителей нефти, заявило, что производство нефти в Ливии, которое составляло 1,6 млн. баррелей в день, из-за беспорядков сократилось на 750 000 баррелей в день. В агентстве отметили, что "продолжат пристально следить" за развитием ситуации и могут использовать стратегические запасы нефти, когда это будет необходимо.

Кроме того, власти Саудовской Аравии проводят переговоры по обеспечению нефтеперерабатывающих заводов нефтью за счет своих свободных производственных мощностей, что может восполнить любые краткосрочные перебои в поставках сырья.

Хотя нефтяные инвесторы продолжают следить за сообщениями из Ливии, по словам аналитиков, помощь Саудовской Аравии или МЭА с любыми перебоями в поставках может смягчить недавний резкий рост цен. В пятницу на ICE были повышены маржинальные требования для фьючерсных контрактов на нефть марки Brent, что заставило спекулятивных инвесторов продать часть контрактов с целью фиксации прибыли.

Объем торгов фьючерсами на нефть Brent на ICE в четверг достиг нового рекорда, превысив прежний рекордный уровень, достигнутый в среду. Объемы торгов фьючерсам на нефть на NYMEX также повышенные.

Нефть марки Brent, маркерного сорта для Европы, по-прежнему стоит значительно дороже американской нефти WTI. Спрэд между ними недавно составлял около 14 долларов из-за значительного избытка запасов в США, который сдерживает рост цен на нефть WTI в последние недели.

Согласно опубликованным в четверг данным Министерства энергетики США, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 800 000 баррелей.

Мартовские фьючерсы на бензин RBOB подорожали на 2,28 цента, или на 0,8%, до 2,7395 доллара за галлон. Котировки мартовских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов выросли на 5,36 цента, до 2,9309 доллара за галлон.