Министр иностранных дел Ирана: отношения с Украиной вновь развиваются

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Али Акбар САЛЕХИ заверяет, что после перерыва отношения между Украиной и Ираном вновь развиваются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с делегацией Национального союза журналистов Украины в Тегеране.

«Было определенное время, когда под давлением, возможно, Запада, Украина замедлила отношения с Ираном или вообще их прекратила. Однако сейчас, к счастью, этой проблемы больше не существует», – сказал А.САЛЕХИ.

В частности, министр напомнил о договоренности между Украиной и Ираном относительно поставки турбин для атомной станции в Бушере. «Сначала было договорено, что турбины будет поставлять Украина, но затем под давлением Запада ваша страна, к сожалению, отказалась, и этот проект взяла на себя Россия», – сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана выразил убеждение в том, что Украина и Иран могут оказывать взаимную помощь. «Иран имеет энергетические ресурсы, а Украина – соответствующие технологии. Наши страны взаимодополняют друг друга», – отметил А.САЛЕХИ.