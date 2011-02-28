«Газпром»: поставки газа в Украину в феврале на 1 млрд. куб. м превысили контрактные обязательства

Москва. Поставки российского газа в Украину в феврале на 1 млрд. кубометров газа превысили контрактные обязательства.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам сегодняшней рабочей встречи в Москве председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО. Во встрече также принял участие председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим укреплением стратегического сотрудничества России и Украины в газовой сфере. Речь также шла о текущих поставках газа в Украину. Было отмечено, что, по оперативным данным, «Газпром» по просьбе НАК «Нафтогаз Украины» поставил в феврале примерно на 1 миллиард кубометров газа больше, чем предусмотрено контрактом», - говорится в сообщении.

На встрече был рассмотрен план мероприятий по реализации Меморандума между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля на пресс-конференции в Москве А.МИЛЛЕР сообщил, что в связи с холодами ОАО «Газпром» поставляет газ в Украину сверх предусмотренных контрактом объемов.

«Мы в полном объеме удовлетворяем объемы поставок газа в Европу по тем заявкам, которые мы ежесуточно получаем. Сейчас и в Украине достаточно холодно, и мы поставляем даже дополнительные объемы сверх контракта», – сказал А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. Законтрактованный НАК "Нафтогаз Украины" объем российского газа на 2011 год – 40 млрд. куб. м.