НКРЭ пересмотрела прогнозную оптовую цену на март

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) скорректировала показатель прогнозной оптовой цены на март, повысив ее на 4% – до 561,9 грн. за МВт/ч против 545,7 грн. за МВт/ч, предусмотренных прежним постановлением регулятора.

Об этом УНИАН сообщили в НКРЭ со ссылкой на постановление комиссии №262 от 23 февраля т.г.

Указанным постановлением регулятор отменил свое прежнее постановление №259 от 22 февраля т.г.

Таким образом, с начала года прогнозная оптовая цена выросла на 6,6% – с 527,12 грн. за МВт/ч, установленных для января, до 561,9 грн. за МВт/ч для марта.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ прогнозирует, что в 2011 году прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15-17%.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

В 2010 году уровень прогнозной оптовой цены вырос на 13,8% – с 441,4 грн., установленных для января, до 502,5 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).