НКРЭ повысила розничные тарифы на электроэнергию на 2,4%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергопоставляющих компаний на март 2011 года на 2,4% по сравнению с установленными для января т.г.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на постановление регулятора №288 от 24 февраля т.г.

В частности, тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 марта возрастут на 2,35% – до 61,76 коп. за кВт/час (без НДС), для потребителей второго класса – на 2,39%, до 77,44 коп. за кВт/ч (без НДС).

Таким образом, в первом квартале 2011 года розничный тариф для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций вырос на 11,7% на первом классе и на 12,8% – на втором классе.

При этом уровень прогнозной оптовой цены с начала года вырос на 11,8% по сравнению с установленными для декабря 2010 года – до 561,9 грн. за МВт/ч.