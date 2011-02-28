За неделю цены на нефтепродукты увеличились в среднем на 2,4%

С 21 по 28 февраля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,8-2,9% (в среднем на 2,4%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 21 по 28 февраля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 2,8%, или 290 грн./тонна, – до 10490 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 1,8%, или 190 грн./тонна, – до 10600 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 2,2%, или 240 грн./тонна, – до 11310 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 2,9%, или 270 грн./тонна, – до 9530 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.