Нефть дешевеет на фоне увеличения ее добычи Саудовской Аравией

Фьючерсы на сырую нефть в понедельник закрылись с понижением, в то время как трейдеры пытались дать оценку действиям производителей нефти, призванных компенсировать потери поставок из Ливии, а также на фоне распространяющейся нестабильности на Ближнем Востоке, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 91 цент, или на 0,9%, до 96,97 доллара за баррель. Фьючерсы колебались между ростом и падением на протяжении всей сессии.

По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent упали на 16 центов до 111,98 доллара за баррель.

Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, чтобы компенсировать снижение поставок со стороны Ливии, где оппозиция пытается вырвать власть из рук Муаммара КАДДАФИ.

Ожидается, что цены на нефть останутся волатильными после роста почти на 14% на прошлой неделе. Сейчас трейдеры пытаются понять, создадут ли перебои с поставкой нефти из Ливии ее недостачу.

Мировой рынок по-прежнему не испытывает недостатка в сырой нефти, особенно в США. Однако длительные сокращения поставок из Ливии или распространение насилия в регионе могут повредить предложению.

В среду выйдут еженедельные данные Министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов. Экономисты ожидают, что на неделе 19-25 февраля запасы нефти выросли на 1 млн. баррелей, запасы бензина – выросли на 200 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов, включающие топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1,2 млн. баррелей.

Мартовские фьючерсы на бензин RBOB снизились на 0,99 цента до 2,7296 доллара за галлон. Котировки мартовских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов снизились на 0,51 цента до 2,9258 доллара за галлон. Срок действия обоих контрактов истек в понедельник.