Бойко: в Украине до середины 2012 года оценят потенциальные запасы сланцевого газа

Украина планирует до середины 2012 года оценить потенциальные запасы сланцевого газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, выступая на второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«Я думаю, что до средины следующего года мы будем знать и понимать, о каких объемах мы говорим», - сказал он.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что эксперты из США считают, что ситуация со сланцевым газом в Украине еще привлекательнее, чем в США, «но реальная ситуация будет ясна до средины 2012 года».

Также министр напомнил, что Украина сейчас активно ведет переговоры с ведущими мировыми энергетическим компаниями, имеющими опыт разработки и добычи месторождения сланцевого газа.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, который добывается из сланца - распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США, и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, преимущественно, за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет наибольшие в Европе запасы сланцевого газа.

По прогнозам, Украина через 3-4 года сможет добывать от 7 до 10 млрд. куб. м в год этих энергоресурсов.