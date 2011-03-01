"Энергоатом" намерен в мае привлечь у Сбербанка России кредит на 4 млрд. долларов

НАЭК «Энергоатом» намерена в мае 2011 года привлечь кредит у Сбербанка России (РФ) в размере 4 млрд. долл. для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, выступая на второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«В мае подпишем кредитный договор со Сбербанком России на 4 млрд. долл.», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее ОАО «Сбербанк России» выразило готовность предоставить НАЭК «Энергоатом» кредит в размере 1 млрд. долл. на проведение подготовительных и первоочередных работ по достройке энергоблоков №3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

Кредитный комитет «Сбербанка России» планировал 27 декабря 2010 года рассмотреть вопрос выделения кредита «Энергоатому» в объеме 1 млрд. долл., однако снял этот вопрос из-за нерешенности вопроса о госгарантиях, а также отсутствия на тот момент одобрения достройки блоков со стороны Верховной Рады Украины.

10 февраля т.г. президент «Энергоатома» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ сообщил, что НАЭК «Энергоатом» надеется в ближайшее время урегулировать вопросы, связанные с привлечением 1 млрд. долл. у Сбербанка России.

Справка УНИАН. 9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392Б, разработанный для Балаковской АЭС в России. Кредит необходим для финансирования разработки технических проектов двух реакторных установок энергоблоков, а также на закупку оборудования с длительным циклом изготовления в рамках достройки ХАЭС.