Украина в течение трех лет завершит приватизацию госшахт

Украина планирует в течение трех лет завершить приватизацию государственных шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО, выступая на второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«Процесс приватизации займет три года», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он добавил, что «мы используем опыт Польши и России, и должны выработать наиболее эффективный механизм, который позволит нам добиться большей независимости от экспортных поставок энергоносителей».

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициировало выставление в 2011 году на приватизацию всех государственных угледобывающих предприятий.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ намерен держать под личным контролем процесс приватизации шахт с целью защиты интересов трудовых коллективов.

28 августа 2010 года он заявил, что на сегодняшний день в программе приватизации государственных шахт проработано 63 перспективных инвестиционных проекта, в рамках которых на протяжении 5 лет в развитие угольной промышленности должно быть инвестировано около 50 млрд. грн.