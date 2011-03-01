«Нафтогаз» уже вернул «РосУкрЭнерго» около 7 млрд. куб. м газа

НАК «Нафтогаз Украины» вернула компании «РосУкрЭнерго» (Швейцария) около 7 млрд. куб. м газа из 12,1 млрд. куб. м, которые должна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

«Уже вернули около 7 млрд. куб. м газа», - сказал он.

При этом Е.БАКУЛИН добавил, «ни на внутренних потребителей, ни на транзит это не влияет».

По его словам, график возврата газа «РосУкрЭнерго» будет зависеть от погодных условий.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» намерена завершить возврат 12,1 млрд. кубометров газа компании RosUkrEnergo AG до конца второго квартала 2011 года.

В частности, согласно прогнозному балансу поступления и распределения природного газа на 2011 год, в первом квартале «Нафтогаз» намерен вернуть 9,113 млрд. куб. м газа, а во втором квартале – 2,2 млрд. куб. м.

В декабре 2010 года НАК «Нафтогаз Украины» уже вернула RosUkrEnergo 0,784 млрд. куб. м газа.

Справка УНИАН. В конце ноября 2010 года «Нафтогаз Украины», RosUkrEnergo и «Газпром» заявили о полном урегулировании спора по возврату украинским холдингом 12,1 млрд. куб. м газа.

Согласно достигнутым договоренностям, во исполнение решения Арбитражного института торговой палаты в Стокгольме «Нафтогаз» возвратит RosUkrEnergo 12,1 млрд. куб. м, RosUkrEnergo погасит 1,7 млрд. долл. задолженности перед «Нафтогазом» и 810 млн. долл. перед группой компаний «Газпром». Все суды, в том числе Верховный Суд Украины, подтвердили это обязательство.

По словам совладельца RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША, швейцарская компания перечислила НАК «Нафтогаз Украины» 1,7 млрд. долл. долга, переуступленного украинскому госхолдингу российским «Газпромом» в 2009 году. По его словам, НАК также получила 450 млн. долл. за услуги по транзиту и хранению газа RosUkrEnergo.