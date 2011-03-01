Клюев: крупные международные инвесторы заинтересованы в добыче нефти и газа в Украине

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ отмечает заинтересованность инвесторов в развитии добычи нефти и газа в Украине.

Об этом он сказал в интервью газете «Урядовый курьер» от 1 марта №38.

«Сделаны реальные шаги по диверсификации обеспечения страны энергоносителями, увеличению собственного уровня добычи нефти и газа. Как вы знаете, это очень сложный процесс, однако уже началась реализация конкретных проектов. Большинство крупных международных компаний заявили о готовности инвестировать в развитие наших месторождений, и с ними ведется активная работа», - сказал первый вице-премьер-министр.

Он напомнил, что правительство начало модернизацию отечественной энергетики. В частности, это реконструкция свыше 20 блоков ТЭЦ, достройка новых блоков АЭС, строительство завода по производству собственного ядерного топлива, достройка 1-й очереди Днестровской ГАЭС и реконструкция 70 агрегатов на девяти ГЭС.

«Среди приоритетов также — развитие возобновляемых источников энергии. В этой сфере мы поставили перед собой задачи, которые практически совпадают с целями Евросоюза», - отметил А.КЛЮЕВ.