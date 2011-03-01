Совет ЕС определил приоритеты энергетической политики

Брюссель. Совет министров по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС определил список краткосрочных и долгосрочных приоритетов в рамках реализации Энергетической стратегии ЕС до 2020 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в выводах, одобренных 28 февраля на заседании Совета ЕС.

Согласно тексту выводов, краткосрочные и среднесрочные приоритеты разделены на 6 основных направлений.

В области развития внутреннего энергетического рынка министры ЕС считают необходимым своевременную и полную реализацию третьего энергетического пакета, усиление сотрудничества между национальными энергетическими регуляторами, улучшение защиты прав потребителей.

В области энергоэффективности министры выступают за концентрацию усилий ЕС на мерах по усилению энергоэффективности в разумных финансовых пределах, разработке стандартов энергоэффективности для государственных зданий и общественного транспорта, пересмотр директивы относительно стандартов энергоэффективности, исходя из достижений технологического развития, увеличение финансовой поддержки проектам по энергоэффективности.

В сфере инфраструктуры к краткосрочным приоритетам министры отнесли развитие сетей, хранилищ энергоресурсов, заводов по переработке сжиженного газа, развитие энергетических сетей в Центральной и Юго-Восточной Европе.

Министры отметили важность исследований и инноваций в области технологий с низким выбросом СО2 в атмосферу, а также необходимость сконцентрироваться на местных энергетических ресурсах и производстве энергии, включая производство энергии из возобновляемых источников, ядерную энергетику.

Министры также отметили необходимость улучшить прозрачность, системность, согласованность и ответственность внешних действий в области энергетики.

Для этого министры считают необходимым создать интегрированный общеевропейский рынок с учетом реализации европейского законодательства в сфере возобновляемой энергетики, энергоэффективности и энергобезопасности; улучшить координацию между странами-членами в отношении посылов, отправляемых на уровне стран-членов странам-производителям природных ресурсов и транзитерам; улучшить обмен информацией между Еврокомиссией и странами-членами ЕС относительно существующих двусторонних соглашений в сфере энергетики с третьими странами; диверсифицировать маршруты и источники поставок энергоресурсов в Европу.