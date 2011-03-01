В Тернопольской области горючее за неделю подорожало на 5-8 коп.

В Тернопольской области горючее на прошлой неделе подорожало на 5-8 коп.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, дизельное топливо подорожало на 0,6% - с 8,21 до 8,27 грн./л, бензин марки А76 – на 0,8% (с 7,86 до 7,92 грн./л), бензин марки А92 – на 0,8% (с 8,37 до 8,45 грн./л), бензин марки А95 – на 0,7% (с 8,75 до 8,81 грн./л).

В целом розничные цены на дизтопливо составляют в области 8-8,6 грн./л, на бензин марки А76/80 – 7,7-8,3 грн./л, на бензин марки А92 – 8,2-8,8 грн./л, на бензин марки А95 – 8,6-9,2 грн./л.