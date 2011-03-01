Лисичанский НПЗ планирует в 2012 г. перейти на производство бензина Евро-5

Лисичанский НПЗ (ЧАО «ЛИНИК», Луганская обл.) планирует в 2012 году перейти на производство бензина качества Евро-5.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный управляющий директор ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО в ходе 2-й ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

По его словам, при создании равных условий работы для внутренних и внешних игроков ТНК-ВР готова увеличить инвестиции в развитие Лисичанского НПЗ.

При этом он отметил, что субсидирование НПЗ Таможенного союза обусловило убыточную работу украинских нефтеперерабатывающих заводов и поставило их на грань выживания.

«Украинские НПЗ сегодня имеют отрицательную маржу на уровне 2,5 долларов на баррель, в то время как, к примеру, у белорусских заводов этот показатель составляет плюс 16 долларов на баррель. Это, к слову говоря, в пятнадцать раз лучше результатов, которые демонстрируют высокотехнологичные европейские предприятия. Понятно, что такое преимущество достигнуто нерыночным образом. Если бы те же белорусские заводы получали российскую нефть на общих основаниях, то их маржа была бы отрицательной – минус 1,9 доллара на баррель», – отметил он.

Топ-менеджер сказал, что исправить ситуацию могло бы применение компенсационных механизмов (пошлины, квоты и т.д.) против нефтепродуктов, имеющих субсидиарные преимущества, что является общемировой практикой.

В этом случае ТНК-ВР интенсифицировала бы вложение средств в модернизацию завода с тем, чтобы в течение ближайших месяцев полностью перейти на нефтепродукты качества Евро-4, а в 2012 году выйти на уровень Евро-5.

«Возрождение украинской нефтеперерабатывающей отрасли позволит стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, увеличив долю украинской и европейской продукции. В противном случае, страна потеряет отрасль, миллиарды прямых иностранных инвестиций и станет полностью зависимой от поставок топлива из-за рубежа, что усилит энергетическую зависимость Украины», – сказал Д.КАЗИМИРО.

Как сообщалось, с 2005 года нефтеперерабатывающие заводы России, Беларуси и Казахстана наращивают свое присутствие на украинском рынке за счет доступа к более дешевому сырью. Сегодня 70% импортных поставок приходится на заводы стран-участниц Таможенного союза. В марте 2011 года экспортная пошлина на российскую нефть составляла 365 долл. за тонну, светлые нефтепродукты – 244,6 долл., темные – 170,4 долл. за тонну. В соответствии с Соглашением о формировании Единого экономического пространства, все НПЗ стран-участниц Таможенного союза с начала 2011 года оказываются в условиях российских, т. е. получают нефть без пошлин. Украинским НПЗ сырье достается с полным объемом пошлины, поэтому они не могут на равных конкурировать с производителями импортных топлив.

Справка УНИАН. ТНК-ВР – международный вертикально интегрированный холдинг, который входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания была образована в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими ключевыми предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов; СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть собственных автозаправочных станций, управление АЗС; ЧАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство нефтепродуктов.