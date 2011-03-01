Shell рассчитывает на объявление Украиной конкурса по заключению СРП по Юзовской площади до лета

Компания Shell Ukraine Exploration&Production (г. Киев) рассчитывает, что до июня 2011 года Украина объявит конкурс по заключению соглашения о разделе продукции (СРП) по Юзовской газовой площади (Донецкая и Харьковская области).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор компании Патрик Ван ДАЛЕ в ходе Украинского энергетического форума, организованного Институтом Адама Смитта.

«Мы считаем, что будет хорошо, если такой конкурс будет объявлен до лета 2011 года», - сказал он.

П.Ван ДАЛЕ также отметил необходимость совершенствования украинского законодательства по заключению СРП.

Напомним, ранее Межведомственная комиссия по организации заключения и исполнения соглашений о разделе продукции (СРП) включила Юзовскую площадь в перечень месторождений, которые могут предоставляться в пользование на условиях, определенных СРП.

Как сообщалось, 2 августа 2007 года дочерняя компания «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» и компания Shell Ukraine Exploration&Production утвердили первый этап рабочей программы о начале совместной разработки Донецко-Днепровской впадины.

Согласно утвержденной программе, основной объем работ будет осуществляться на наиболее перспективных структурах Донецко-Днепровской впадины: Шебелинском и Западно-Шебелинском (Харьковская обл.) лицензионных участках, прогнозные ресурсы которых составляют свыше 400 млрд. куб. м.

Днепровско-Донецкая впадина обеспечивает более 80% всей добычи углеводородов в Украине.