ТНК-ВР может остановить Лисичанский НПЗ после 15 марта

Москва. Российско-британская компания ТНК-ВР может принять решение об остановке Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Украине после 15 марта.

Об этом сообщил журналистам заместитель главного управляющего директора компании Максим БАРСКИЙ, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что до 15 марта решения не будет, так как будет продолжаться антидемпинговое расследование. Во вторник исполнительный директор компании Герман ХАН планирует встретиться с руководством Украины для обсуждения ситуации.

«Если не будет принято решение об импортных пошлинах, у нас не будет возможности конкурировать», – сказал М.БАРСКИЙ.

Напомним, ранее компания приняла решение о возможном закрытии Лисичанского НПЗ в первом квартале.

Справка УНИАН. Бизнес группы ТНК-ВР в Украине представлен следующими предприятиями: ООО «ТНК-ВР Коммерс» – управляющий центр, оптовая торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках, проведение координированной инвестиционной политики, обеспечение максимальной эффективности использования активов, ЗАО «ЛИНИК» (Лисичанский НПЗ) – переработка нефтяного сырья и производство продукции, СП ООО «Кершер» – розничная торговля нефтепродуктами через сеть АЗС.

ТНК-ВР, созданная в 2003 году, является третьей в России компанией по объемам добычи нефти и входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний мира. Добывающие активы компании расположены в Западной и Восточной Сибири, а также Волго-Уральском регионе. ТНК-BP принадлежат пять нефтеперерабатывающих заводов в России и Украине и розничная сеть из 1400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами BP и ТНК.

Российскому консорциуму AAR и британской ВР принадлежит по 50% в ТНК-ВР. Доли в AAR распределяются следующим образом: 25% – "Альфа-групп" Михаила ФРИДМАНА, по 12,5% – "Ренове" Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА и Access Industries Леонарда БЛАВАТНИКА.