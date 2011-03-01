Эксперты: события в Ливии могут привести к повышению цены газа и бензина в Украине

Эксперты считают, что события в Ливии могут привести к повышению цены газа и бензина в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на пресс-конференции в Киеве эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО отметил, что если мировая цена на нефть в результате ливийских событий поднимется до 100-110 долларов за баррель на продолжительное время, то цена газа для Украины, которая рассчитывается с учетом цены нефти, может вырасти до 300 долларов за тысячу кубометров.

«Если цены (на нефть – УНИАН) сохранятся на уровне 100-110 долларов в течение длительного времени, а это вполне вероятно, то есть вероятность того, что уже в третьем квартале стоимость природного газа для Украины поднимется до 290 долларов за тысячу кубометров, а в четвертом может достичь или даже превысить 300 долларов. Это, безусловно, для Украины серьезная угроза», - отметил эксперт.

В свою очередь председатель правления Альянса "Новая энергия Украины" Валерий БОРОВИК не исключает, что ситуацией в Ливии могут воспользоваться нефтетрейдеры в Украине и поднять стоимость бензина на 10-15%.

«На сегодняшний день можно спрогнозировать ориентировочное повышение на 10-15% по 95-му бензину – до около 10 гривень за литр. Это будет не прямое следствие, а больше действия нефтетрейдеров», - отметил эксперт.

Напомним, что в Ливии продолжаются массовые акции протеста против режима Муаммара КАДДАФИ, сопровождающиеся столкновениями с правоохранительными силами и кровопролитием. В связи с этим возникли проблемы с поставками нефти из Ливии.

Как сообщал УНИАН, с 21 по 28 февраля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 1,8-2,9% (в среднем на 2,4%).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 21 по 28 февраля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

на бензин А-80 – увеличились на 2,8%, или 290 грн./тонна, – до 10490 грн./тонна;

на бензин А-92 – увеличились на 1,8%, или 190 грн./тонна, – до 10600 грн./тонна;

на бензин А-95 – увеличились на 2,2%, или 240 грн./тонна, – до 11310 грн./тонна;

на дизельное топливо – увеличились на 2,9%, или 270 грн./тонна, – до 9530 грн./тонна.