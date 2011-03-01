«Нафтогаз» в феврале импортировал около 6,3 млрд. куб. м российского газа

«Нафтогаз Украины» в феврале импортировал около 6,3 млрд. куб. м российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» сегодня в Киеве.

При этом он добавил, что объем платежа за февральские поставки составит около 1,5 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, по информации ОАО «Газпром», поставки российского газа в Украину в феврале т.г. на 1 млрд. кубометров превысили контрактные обязательства. Поставки увеличены по просьбе НАК «Нафтогаз Украины» в связи с холодами.