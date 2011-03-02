Цены на нефть на NYMEX во вторник резко выросли на фоне беспорядков на Ближнем Востоке

Фьючерсы на сырую нефть во вторник резко выросли на фоне опасений, что беспорядки на Ближнем Востоке распространяются на крупнейшие нефтедобывающие страны, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,66 доллара, или на 2,7%, до 99,63 доллара за баррель.

По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent выросли на 3,62 доллара до 115,42 доллара за баррель.

Нефтяные рынки сфокусировались на сообщениях о растущих столкновениях в Ливии, где оппозиционные силы и войска, лояльные Муаммару КАДДАФИ, продолжают сражаться за контроль над страной. Однако росту американских фьючерсов на нефть до 100 долларов за баррель способствовали опасения, что беспорядки могут распространиться на более богатые страны, которые добывают значительную долю нефти в мире, такие как Иран и Саудовская Аравия.

Саудовская Аравия, крупнейший член Организации стран-производителей нефти (ОПЕК), увеличила нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в день, чтобы компенсировать сокращение добычи в Ливии. Кувейт также дал понять, что может увеличить нефтедобычу примерно на 200 тыс. баррелей в день, если Ливия прекратит поставки.

В настоящий момент рынок хорошо насыщен, особенно в США, где в среду выйдут еженедельные данные, которые, как ожидается, покажут увеличение запасов сырой нефти.

Тем не менее, дальнейшие перебои с нефтедобычей на Ближнем Востоке, особенно в странах, являющихся крупными экспортерами, могут оказаться сильнее, чем Саудовская Аравия способна справиться на протяжении длительного периода времени. В таком случае странам-импортерам нефти, вероятно, придется использовать свои стратегические запасы.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB выросли на 9,07 цента, или на 3,1%, до 2,9834 доллара за галлон. Котировки апрельских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов выросли на 8,46 цента до 2,9834 доллара за галлон, самого высокого уровня закрытия с сентября 2008 года.