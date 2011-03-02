Из перечня стратегических предприятий исключили 19 облэнерго и 4 генкомпании

Кабинет министров Украины исключил 20 энергоснабжающих компаний (19 облэнерго и АК «Киевэнерго»), а также энергогенерирующие компании «Днепрэнерго», «Центрэнерго», «Захидэнерго» и «Донбассэнерго» из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Об этом говорится в постановлении правительства от 23 февраля №162, размещенном на правительственном портале.

Своим решением Кабмин внес соответствующие изменения в постановления №1734 от 23 декабря 2004 года и №999 от 3 ноября 2010 года.

Согласно документу, в частности, Кабмин исключил из списка стратегических "Прикарпатьеоблэнерго", "Львовоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Сумыоблэнерго", "Черниговоблэнерго", "Крымэнерго", "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Днепрооблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Тернопольоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Черкассыоблэнерго", "Черновцыоблэнерго".

Также из перечня стратегических предприятий исключена АК «Киевэнерго», специализирующаяся на генерации и поставке электроэнергии, а также предоставлении услуг теплоснабжения в столице Украины.

Правительство постановило, что планы размещения акций энергокомпаний и условия продажи государственных пакетов акций этих предприятий согласовываются на уровне Кабинета министров Украины.

Как сообщало УНИАН, 1 марта министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил о приватизации в 2011 году госпакетов 2 энергогенерирующих компаний и 5-6 облэнерго.

По его словам, объявления первого приватизационного конкурса следует ожидать в середине 2011 года.