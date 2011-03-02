Генкомпании НАК «ЭКУ» сократили производство электроэнергии на 4%

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-феврале текущего года сократили производство электроэнергии на 4,2%, или 0,58 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 13,28 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «ЭКУ».

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" за указанный период т.г. произвели 9,66 млрд. кВт/ч электроэнергии (27% общегосударственного производства), что на 5,7%, или 0,58 млрд. кВт/ч больше, чем в январе-феврале 2010 года.

Сокращение выработки электроэнергии генкомпаниями в НАК «ЭКУ» объясняют ростом доли АЭС и частной генкомпании ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) в общем объеме выработки – на 1,6% и 0,8% соответственно против января-февраля 2010 года, а также сокращением экспорта в Восточную Европу и Беларусь.

Теплоэлектроцентрали в январе-феврале т.г. произвели 1,42 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 2,19 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 1,9% меньше, чем за январь-февраль прошлого года.

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 5,27 млн. Гкал тепловой энергии, что на 0,45 млн. Гкал меньше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2010 года (5,72 млн. Гкал).

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания “Энергетическая компания Украины” образована во исполнение Указа Президента Украины в июне 2004 года. В уставный фонд компании переданы государственные пакеты акций 43 электроэнергетических предприятий Украины. В частности, НАК «ЭКУ» переданы пакеты следующих энергогенерирующих компаний: ОАО “Днепроэнерго” (50% уставного фонда), “Донбассэнерго” (85,77%), “Захидэнерго” (70,1%), ЭК “Центрэнерго” (78,29%), "Киевэнерго" (50%+1), ОАО “Укргидроэнерго” (100%), “Николаевская ТЭЦ” (100%).

Уставный фонд НАК "Энергетическая компания Украины" составляет 9,83 млрд. грн. Государству принадлежат 100% акций «ЭКУ».