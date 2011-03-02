Кабмин назначил первым вице-президентом «Энергоатома» Шавлакова вместо Фольтова

Кабинет Министров Украины уволил Ивана ФОЛЬТОВА с должности первого вице-президента – технического директора государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» и назначил на эту должность Александра ШАВЛАКОВА.

Соответствующие распоряжения №№ 158 и 157 от 2 марта т.г. размещены на сайте правительства.

И.ФОЛЬТОВ уволен по его заявлению в связи с выходом на пенсию.