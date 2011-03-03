В Киеве без тепла остались 12 многоэтажек, военный городок и ряд админзданий

В Соломенском районе Киева из-за прорыва на теплопроводе без централизованного отопления и горячей воды остались 12 жилых многоэтажных домов, административное здание, военный городок и здания на территории полка патрульно-постовой службы внутренних дел Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Порыв в подземном железобетонном коллекторе на магистральном теплопроводе (диаметр 400 мм) произошел вчера, 2 марта, в 18.30.

На месте создан штаб по ликвидации аварии, подразделением МЧС организовано освещение, развернут пункт обогрева и питания 2 аварийных бригад АО „Киевэнерго”.

По состоянию на 7.00 3 марта аварийно-восстановительные работы продолись.

На месте события работает оперативная группа Главного управления МЧС в Киеве.