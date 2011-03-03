Правительство пообещало МВФ ввести пошлины на импортные нефтепродукты

Кабинет Министров Украины пообещал Международному валютному фонду (МВФ) принять «все необходимые меры», чтобы ввести пошлины на импортные нефтепродукты.

Такое обещание украинского правительства закреплено в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике (МЭФП), согласованном украинской стороной и миссией МВФ по результатам ее работы в Киеве 1-14 февраля 2011 года, пишет издание «Зеркало недели. Украина».

«Ради достижения цели Президента сделать Украину привлекательной для инвестиций и улучшить позицию страны в системе международных экономических рейтингов и восприятия мы (Кабмин – УНИАН) полны решимости создать лучшие условия, в том числе равные правила игры для всех инвесторов, устраняя препятствия для начала деятельности и расширяя диапазон деятельности частного сектора», – говорится в тексте меморандума.

В частности, «для недопущения потери поступлений в госбюджет», правительство планирует принять «все необходимые меры с целью предотвращения беспошлинного необлагаемого импорта нефтепродуктов в Украину компаниями». При этом, как указано в тексте меморандума, Кабинет Министров задумывал исполнить обещанное еще до конца февраля 2011 года, однако, как известно, до сих пор этого сделано не было.

«Мы считаем, что структурные реформы в поддержку этой деятельности ускорят экономическое развитие, будут способствовать мощному и устойчивому росту, приведут к дополнительным бюджетным поступлениям и улучшат состояние платежного баланса», – подчеркивается в проекте соглашения между Кабмином, Нацбанком Украины и МВФ.

Как сообщал УНИАН, в конце января т.г. Украина начала специальное расследование относительно импорта в страну отдельных видов нефтепродуктов вне зависимости от страны происхождения. Министерство энергетики и угольной промышленности поддерживает введение пошлин независимо от страны происхождения на бензины – 130 евро за тонну, на дизтопливо – 80 евро за тонну.

Украинские НПЗ неоднократно заявляли, что получают нефть для переработки по мировым ценам, в то время как страны Таможенного союза, в частности Беларусь, работают на более дешевом сырье и формируют значительную долю импорта нефтепродуктов в Украине. Украинские НПЗ считают, что пошлины позволят увеличить переработку нефтяного сырья и провести модернизацию производств.

В свою очередь, импортеры нефтепродуктов объясняют рост цен подорожанием нефти в мире и повышением акцизов, которое было инициировано правительством и поддержано Верховной Радой. По их мнению, введение пошлин приведет к дальнейшему росту цены на качественные нефтепродукты, так как их предложение со стороны отечественных НПЗ отсутствует, что повлечет за собой общее подорожание топлива в стране. Импортеры считают, что правительство фактически перекладывает расходы на модернизацию НПЗ с их владельцев на потребителей.

Свою обеспокоенность возможным введением пошлин в совместном письме премьер-министру Украины изложили посольства Литвы, Румынии и Польши.