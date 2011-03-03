Цены на нефть на NYMEX в среду закрылись выше 100 долл./барр.

Фьючерсы на сырую нефть в среду закрылись выше 100 долларов за баррель впервые более чем за два года. Поддержку ценам оказали нарастающие вооруженные столкновения в Ливии и опасения относительно перебоев с мировыми поставками нефти, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 2,60 доллара, или 2,6%, – до 102,23 доллара за баррель, самого высокого уровня закрытия с 26 сентября 2008 года.

По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent выросли на 1,24 доллара, или 1,1%, – до 116,66 доллара за баррель.

Рынок нефти сосредоточился на сообщениях о тяжелых боевых столкновениях в Ливии в среду. Войска, лояльные к ливийскому лидеру Муаммару КАДДАФИ, начали наступление на богатую нефтью восточную часть страны, однако встретили ожесточенное сопротивление сил оппозиции. Согласно сообщениям, тяжелые бои шли в городе Брега, где расположен нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, росту цен на нефть в среду способствовали данные Министерства энергетики США по запасам нефти и топлива, которые неожиданно снизились на прошлой неделе. Согласно данным министерства, запасы сырой нефти сократились на 400 тыс. баррелей. Аналитики ожидали роста на 1 млн. баррелей.

Запасы бензина сократились на 3,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, упали на 800 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали рост запасов бензина на 100 тыс. баррелей и сокращение запаса дистиллятов на 1 млн. баррелей.

Правительство также сообщило, что запасы нефти в Кушинге (штат Оклахома), куда поступает нефть, торгующаяся на NYMEX, на прошлой неделе достигли рекордного максимума, увеличившись на 1,1 млн. баррелей – до рекордных 38,6 млн. баррелей. В последние месяцы высокие запасы в Кушинге приводили к тому, что легкая малосернистая нефть (или West Texas Intermediate) торговалась по цене значительно ниже, чем нефть марки Brent.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB выросли на 4,61 цента, или 1,6%, – до 3,0295 доллара за галлон. Котировки апрельских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов выросли на 3,42 цента, или 1,1%, – до 3,0577 доллара за галлон.