ГлавКРУ выявило на "Днепроэнерго" финансовые нарушения на свыше 60 млн. грн.

Специалисты Главного управления Контрольно-ревизионного управления в Запорожской области в ходе плановой проверки государственных закупок в ОАО "Днепроэнерго" выявили многочисленные нарушения требований законодательства о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства на общую сумму свыше 60 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КРУ в Запорожской области.

В частности, нарушения требований законодательства о госзакупках ОАО "Днепроэнерго" при раскрытии тендерных предложений участников торгов, соответствия тендерных предложений требованиям тендерной документации установлены при проведены 4 процедур закупок, что в дальнейшем привело к неправомерному избранию победителей торгов, с которыми "Днепроэнерго" заключило договора о закупке на общую сумму свыше 62 млн. грн.

Проверкой ГлавКРУ также выявлено, что в течение июля-декабря 2009 года в результате деления предмета закупки на части, без применения предусмотренных законодательством процедур закупок, предприятие заключило 22 договора с контрагентами на общую сумму 1 669 094,37 грн. При этом, констатируют в КРУ в Запорожской области, "на момент подписания акта по указанным договорам фактически было оплачено средств на общую сумму 1 765 702,06 грн.

И это далеко не единственный факт оплаты ОАО "Днепроэнерго" сумм, превышающих договорные.

Проверкой установлено, что в феврале-мае 2010 года ОАО "Днепроэнерго" по 6 договорам оплатило сумму, которая превысила договорные цены в общей сложности на 450 804,47 грн. Также выявлено, что специалисты "Днепроэнерго" заключили 4 договора на закупку стальных труб, по которым фактически оплачено государственных средств свыше стоимости, указанной в договорах, на общую сумму почти 310 тыс. грн., сообщили в пресс-службе КРУ в Запорожской области, отметив, что проверкой также выявлен целый ряд других нарушений требований законодательства о закупке товаров, работ и услуг за государственные средства.

Материалы проверки направлены в прокуратуру области, о ее результатах также сообщено УСБУ в Запорожской области. Решается вопрос о возбуждении по выявленным нарушениям уголовных дел.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

«Днепроэнерго» завершило 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составлял 236,049 млн. грн.