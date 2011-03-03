Минэнергоугля не исключает возможности экспорта электроэнергии в Европу из ХАЭС

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не исключает возможности синхронизации одного из строящихся блоков Хмельницкой АЭС (Х3/Х4) с ENTSO-E (европейской энергосистемой).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая в ходе украинского энергетического форума, заявил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Никита КОНСТАНТИНОВ.

По его словам, в настоящее время "Укрэнерго" только прорабатывает возможную базовую схему выдачи мощности для новых энергоблоков, один из вариантов которой теоретически предусматривает ориентацию одного из блоков на экспортные поставки электроэнергии в европейском направлении.

“Один из возможных вариантов схемы выдачи мощности предусматривает теоретическое ориентирование одного из блоков на синхронный режим с ENTSO-E», - сказал замминистра, отметив при этом, что ответ о целесообразности такой работы может быть дан только по итогам окончательной разработки схемы выдачи мощности.

В то же время в беседе с журналистами Н.КОНСТАНТИНОВ отметил, что как базовый рассматривается вариант включения новых блоков в систему так называемого Южного энергетического полукольца 750 кВ, которое соединит Ривненскую и Хмельницкую АЭС, Днестровскую ГАЭС с Запорожской АЭС.