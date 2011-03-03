«Газпром» планирует ежегодно добывать на российском шельфе более 200 млрд. куб. м газа

Москва.ОАО «Газпром» к 2030 году планирует ежегодно добывать на российском шельфе более 200 млрд. куб. м газа и около 10 млн. тонн нефти.

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», сегодня правление компании одобрило корректировку программы освоения ресурсов углеводородов на шельфе РФ до 2030 года и План первоочередных мероприятий на 2011-2015 годы.

«Планируется, что реализация Программы позволит «Газпрому» к 2030 году ежегодно добывать на российском шельфе более 200 млрд. куб. м газа и около 10 млн. т нефти», - говорится в сообщении.

Кроме этого, к 2030 году в результате проведения геологоразведочных работ на шельфе России ожидается прирост запасов ОАО «Газпром» в объеме более 11 млрд. тонн условного топлива (в 2005–2009 годах прирост запасов компании на шельфе составил более 1,9 млрд. тонн у. т.).

Отмечается, что программой освоения ресурсов углеводородов на шельфе Российской Федерации до 2030 года предполагается применение комплексного подхода, позволяющего наиболее рационально использовать технические средства и инфраструктуру при реализации шельфовых проектов.

В частности, в Баренцевом море предполагается комплексное обустройство Штокмановского месторождения и его сателлитов, в Печорском море - совместная разработка Приразломного и Долгинского нефтяных месторождений. Разработка Северо-Каменномысского и Каменномысское-море месторождений в акваториях Обской и Тазовской губ станет основой комплексного освоения целой группы близкорасположенных месторождений. На сахалинском шельфе предусматривается комплексная разработка месторождений на принадлежащих «Газпрому» лицензионных участках проекта «Сахалин-3».

Кроме того, программой предусмотрено использование наиболее прогрессивных и экономически эффективных технических средств и технологий освоения месторождений в экстремальных природно-климатических условиях.

Начальные суммарные ресурсы углеводородов континентального шельфа России составляют около 100 млрд. тонн у. т., из которых около 80% - газ. Основные ресурсы углеводородов (более 80%) сосредоточены в недрах Баренцева, Печорского, Карского и Охотского морей. При этом в недрах Баренцева и Карского морей преобладают газ и конденсат, в Печорском море – нефть, Охотское море обладает ресурсами нефти и газа.