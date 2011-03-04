Цены на нефть немного снизились на фоне возможного разрешения кризиса в Ливии

Фьючерсы на сырую нефть немного снизились в четверг, но остались выше 100 долларов за баррель, после сообщений о том, что не исключено разрешение конфликта в Ливии, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 32 цента, или 0,3%, – до 101,91 доллара за баррель.

По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent упали на 1,53 доллара, или 1,3%, – до 114,82 доллара за баррель.

Цены на нефть снизились после того, как телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что ливийский лидер Муаммар КАДДАФИ принял план создания международной комиссии для посредничества с группами восставших. Тем не менее неясно, осуществится ли этот план, предложенный президентом Венесуэлы Уго ЧАВЕСОМ. Позже посланник Ливии в США сказал, что оппозиция отвергнет предложение У.ЧАВЕСА, о чем сообщил американский сенатор.

Снижение цен на нефть в четверг подчеркивает, насколько близко цены отслеживают события в Ливии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг сообщило, что столкновения в Ливии начинают влиять на поставки нефти в Европу, которая является основным потребителем ливийской нефти.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB упали на 0,33 цента, или 0,1%, – до 3,0262 доллара за галлон. Котировки апрельских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов снизились на 0,84 цента, или 0,3%, – до 3,0493 доллара за галлон.