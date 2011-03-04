Кабмин выделил 27 млн. грн. для лабораторий по контролю качества нефтепродуктов

Кабинет Министров Украины выделил 27 млн. грн. из государственного бюджета для обеспечения функционирования лабораторий по контролю качества и безопасности нефтепродуктов.

Об этом сказано в постановлении Кабмина №190 от 2 марта т.г, обнародованном на правительственном портале.

Согласно документу, средства предназначены для закупки и переоборудования транспортных средств под лаборатории; приобретения средств измерительной техники и испытательного оборудования, необходимых для оснащения лабораторий; проведения аттестации лабораторий; приобретения химических, расходных, горюче-смазочных и других материалов, необходимых для функционирования лабораторий; проведения сервисного обслуживания, модернизации и ремонта лабораторий.

Как сообщал УНИАН, 20 января 2011 года по итогам совещания относительно ценовой ситуации на рынках продовольствия и нефтепродуктов первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ дал поручение Государственной службе технического регулирования осуществить закупку 9 мобильных лабораторий для экспресс-анализа качества нефтепродуктов.

Закупка лабораторий является одним из мероприятий по обеспечению ресурсного наполнения рынка качественными нефтепродуктами, инициированных правительством.

Напомним, по оценкам участников рынка и экспертов, от 20% до 40% всех нефтепродуктов, реализуемых на отечественных АЗС, – фальсификат.

В течение последних лет Государственная служба технического регулирования (ранее – Госпотребстандарт) практически не проводила проверок качества нефтепродуктов на АЗС ввиду отсутствия необходимого финансирования и технических возможностей.