"Крымсода" и "Крымский титан" - лауреаты конкурса "Гордость нации" за успехи в энергосбережении

Предприятия Group DF «Крымский содовый завод» и «Крымский ТИТАН», стали лауреатами национального конкурса Украинского союза промышленников и предпринимателей в номинации «Гордость нации» за значительные успехи во внедрении энергосберегающих технологий. Об этом УНИАН сообщили в Group DF.

«Приоритетом инвестиционной политики Group DF является снижение энергозатрат предприятий и значительное уменьшение влияния производства на окружающую природную среду. Для реализации этих задач проводится комплексное обновление производственных мощностей. С 2005 года в модернизацию и ремонт оборудования «Крымского содового завода» и «Крымского ТИТАНа» было инвестировано более 1,6 миллиарда гривен», - отметил Управляющий директор Группы компаний Group DF Роберт Шетлер-Джонс.

На предприятиях внедрили практику проведения энергоаудита, по результатам которого принимаются меры по сокращению затрат энергии для производства продукции. Так, в 2004 году на «Крымском ТИТАНе» была запущена экологически безопасная установка, преобразующая энергию горячего водяного пара в электроэнергию, на 20 % обеспечивая потребности завода.

Годом позже ввели в строй новый газокомпрессорный цех, который позволил сократить ежегодное потребление электроэнергии на 17 млн. кВт*час, что достаточно для обеспечения жизнедеятельности города численностью около 20 тысяч человек. В 2008 году цеха «Крымского ТИТАНа» модернизировали, и это дало возможность снизить потребление природного газа более чем в два раза.

На «Крымском содовом заводе» в 2008 году так же был установлен парогенератор, позволяющий обеспечить потребности предприятия в электроэнергии на 30%.

В рамках инвестиционных программ, на предприятиях постоянно совершенствуются системы фильтрации и очистки сторонних продуктов работы производства. Степень очистки газов на обоих предприятиях за последние шесть лет был доведен до 98-99%, а удельный выброс в атмосферу за последние был сокращен более чем на 30%.