«Нафтогаз» полностью рассчитался с «Газпромом» за февральский газ

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале российский газ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, «Нафтогаз» перечислил «Газпрому» свыше 1,6 млрд. долл. за импортированный в феврале 2011 года природный газ.

Цена природного газа для компании в первом квартале 2011 года составляет около 264 долл. за 1 тыс. куб. м.

Также компания напоминает, что в соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за 1 тыс. куб. м.

Напомним, цена природного газа для компании в четвертом квартале 2010 года составляла около 253 долл. за 1 тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 года, НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.