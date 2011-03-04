Цены на нефтепродукты в Украине за неделю выросли на 4,2% - эксперты

С 25 февраля по 4 марта 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 3,9-4,4% (в среднем на 4,2%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 25 февраля по 4 марта т.г. средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – увеличились на 4,3%, с 7,95 до 8,29 грн./л; на бензин А-92 – увеличились на 4%, с 8,43 до 8,77 грн./л; на бензин А-95 – увеличились на 3,9%, с 8,82 до 9,16 грн./л; на дизельное топливо – увеличились на 4,4%, с 8,23 до 8,59 грн./л.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.