«Тернопольоблэнерго» не cмогло провести собрание акционеров из-за запрета суда

Акционеры энергоснабжающей компании ОАО «Тернопольоблэнерго» сегодня не смогли провести свое очередное собрание из-за запрета суда.

Об этом УНИАН сообщил представитель компании.

«Собрание не состоялось из-за решения суда», - сказал он, не уточнив других подробностей.

В повестку дня сегодняшнего собрания были включены вопросы, связанные с распределением прибыли (покрытием убытков) компании, полученной по итогам деятельности в 2000-2010 годах, об отзыве и избрании членов Наблюдательного совета и исполнительного органа компании, а также о переводе акций из документарной формы в бездокументарную.

Акционеры «Тернопольоблэнерго» не могут провести собрание с 2000 года.

Справка УНИАН. Энергопоставляющая компания ОАО «Тернопольоблэнерго» – монополист по поставке и транспортировке электроэнергии в Тернополе и Тернопольской области.

50,999% акций компании владеет НАК «Энергетическая компания Украины», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited (Кипр), 15,1% – Larva Investments Limited (Кипр).

«Тернопольоблэнерго» в 2010 году увеличило чистый убыток в 2,2 раза по сравнению с 2009 годом – до 11,746 млн. грн.