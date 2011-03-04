Банки выделили 2,5 млрд. евро на «Северный поток»
Для реализации второй фазы проекта
Москва. 24 банка выделили 2,5 млрд. евро для реализации второй фазы проекта «Северный поток».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Nord Stream».
«Финансирование проекта газопровода «Северный поток» обеспечено в полном объеме. Консорциум Nord Stream совместно с акционерами ОАО «Газпром», E.ON Ruhrgas AG, BASF/Wintershall GmbH, N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ сегодня объявил об успешном завершении привлечения финансирования для второй фазы проекта в объеме 2,5 млрд. евро.», - говорится в сообщении.
Управляющий директор Nord Stream Маттиас ВАРНИГ отметил, что завершение второй фазы финансирования проекта – это важный шаг для своевременной реализации Nord Stream.
«На данном этапе, когда мы почти завершили укладку первой нитки газопровода и в мае планируем начать строительство второй, стало совершенно очевидно, что кредиторы считают «Nord Stream» надежным проектом с прочной экономической основой», - сказал он.
По его словам, уже в конце этого года «Nord Stream» будет готов поставлять газ в Европу.
Сообщается, что 30% общей стоимости проекта «Nord Stream» обеспечивают акционеры, предоставляя инвестиции пропорционально их долям в акционерном капитале компании. Остальные 70% - это внешнее финансирование, привлекаемое на банковском рынке проектного финансирования.
Отмечается, что укладка первой нитки газопровода закончится в апреле 2011 года. Сразу после этого начнется строительство второй нитки, которое будет завершено в апреле 2012 года.
Справка УНИАН. «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.
Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. ОАО «Газпром» владеет 51% консорциума, E.ON Ruhrgas AG и BASF/Wintershall GmbH имеют равные доли по 15,5%, а доли N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ составляют по 9%.