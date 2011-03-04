Банки выделили 2,5 млрд. евро для реализации второй фазы проекта «Северный поток»

Москва. 24 банка выделили 2,5 млрд. евро для реализации второй фазы проекта «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Nord Stream».

«Финансирование проекта газопровода «Северный поток» обеспечено в полном объеме. Консорциум Nord Stream совместно с акционерами ОАО «Газпром», E.ON Ruhrgas AG, BASF/Wintershall GmbH, N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ сегодня объявил об успешном завершении привлечения финансирования для второй фазы проекта в объеме 2,5 млрд. евро.», - говорится в сообщении.

Управляющий директор Nord Stream Маттиас ВАРНИГ отметил, что завершение второй фазы финансирования проекта – это важный шаг для своевременной реализации Nord Stream.

«На данном этапе, когда мы почти завершили укладку первой нитки газопровода и в мае планируем начать строительство второй, стало совершенно очевидно, что кредиторы считают «Nord Stream» надежным проектом с прочной экономической основой», - сказал он.

По его словам, уже в конце этого года «Nord Stream» будет готов поставлять газ в Европу.

Сообщается, что 30% общей стоимости проекта «Nord Stream» обеспечивают акционеры, предоставляя инвестиции пропорционально их долям в акционерном капитале компании. Остальные 70% - это внешнее финансирование, привлекаемое на банковском рынке проектного финансирования.

Отмечается, что укладка первой нитки газопровода закончится в апреле 2011 года. Сразу после этого начнется строительство второй нитки, которое будет завершено в апреле 2012 года.

Справка УНИАН. «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. ОАО «Газпром» владеет 51% консорциума, E.ON Ruhrgas AG и BASF/Wintershall GmbH имеют равные доли по 15,5%, а доли N.V. Nederlandse Gasunie и GDF SUEZ составляют по 9%.