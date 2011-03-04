Фирташ: для оценки стоимости «Нафтогаза Украины» на IPO нужно вывести 20-25% его акций

Совладелец RosUkrEnergo Дмитрий ФИРТАШ убежден, что оценить стоимость НАК «Нафтогаз Украины» можно только с помощью проведения IPO (первичное публичное размещение акций). Такое мнение Д.ФИРТАШ высказал в своем интервью французскому изданию La Politique Internationale, отвечая на вопрос о перспективах создания газового консорциума с участием российского, украинского и европейского капитала.

По мнению Д.ФИРТАША, создание газового консорциума ничего не даст Украине. «Первое. Украинская газотранспортная система в лучшем состоянии, чем российская. Второе. Этот проект предполагает объединение «Газпрома» с «Нефтегазом». Но это предполагаемое «слияние» на самом деле будет просто поглощением «Нефтегаза» «Газпромом. Мое мнение, − и я убеждаю в этом и правительство, и Президента, − что НАК «Нафтогаз» надо выводить на фондовый рынок. Только так мы будем знать, сколько он стоит», - подчеркнул бизнесмен.

Он считает, что на фондовом рынке может быть реализовано 20-25% акций «Нафтогаза», что принесет Украине порядка 20 млрд. долл инвестиций. «Европейцы будут участвовать в этом процессе. И тогда наше государственное предприятие не будет поглощаться, в отличие от предложенного «Газпромом» варианта. Украина станет важным и независимым игроком на мировой сцене. Мы не должны становиться пятьдесят пятым штатом Америки или тем более губернией Российской Федерации», - сказал Д.ФИРТАШ.

Говоря о перспективах газопровода «Набукко», который предусматривает поставки центральноазиатского газа в Европу в обход России и Украины, он отметил, что Украина может предложить Европе альтернативный вариант. «Украина строит в порту Южном, недалеко от Одессы, терминал по приему сжиженного газа. И будет через Азербайджан и Грузию принимать туркменский газ. Такой вариант практичнее, чем «Набукко», - считает Д.ФИРТАШ.

При этом он напомнил, что Украина располагает подземными хранилищами, позволяющими хранить большие объемы газа, а так же хорошей газотранспортной системой связанной с Европой. «Вот почему я считаю, что не нужно строить ни «Набукко», ни «Южный поток». Можно решить проще ситуацию. Поставляя сжиженный газ в Украину, можно затем направлять его в Европу, и при этом не надо выходить из Черного моря. Для европейцев это не будет иметь значения. Если мы сможем дешево закупать сжиженный газ, нам это будет выгодно. Если мы сделаем один, то мы сделаем и два, три терминала... И мы сможем предложить Западу альтернативу «Набукко», - подытожил Д.ФИРТАШ.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» продолжают согласование компании, которая оценит их активы для создания совместного предприятия. «На сегодняшний день мы согласовываем оценочную компанию, которая будет производить оценку активов НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпрома», – сказал глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР на пресс-конференции 1 марта.

Он отметил, что подходы к созданию СП не изменились и речь идет о том, что «Газпром» со своей стороны внесет добычные активы, а украинская сторона – газотранспортные мощности.

При этом он подчеркнул, что доходы «Газпрома» в несколько раз больше доходов «Нафтогаза» и это станет ответом, откуда будут браться инвестиции для модернизации ГТС Украины.

Кроме того, 1 марта т. г. председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН в ходе второй ежегодной конференции «Украинский энергетический форум» заявил журналистам, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует в течение 1,5-2 лет выйти на IPO.

«Сегодня по «Нафтогазу» планируем выйти на цивилизованный уровень, то есть на IPO, чтобы можно было свободно покупать и продавать на свободном рынке», - сказал Е.БАКУЛИН. При этом он добавил, что, «как правило, такая работа занимает 1,5-2 года».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.