Путин предложил Миллеру продлить контракт
12:41, 05 марта 2011Энергетика
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Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН подписал директиву представителям государства в совете директоров ОАО «Газпром» с указанием голосовать за продление контракта председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН сказал журналистам в пятницу в Брянске.
«Да, это так. Я подписал ее вчера», - сказал В.ПУТИН, отвечая на вопрос о том, подписана ли директива.
49-летний А.МИЛЛЕР с мая 2001 года является председателем правления «Газпрома». Срок действия нынешнего пятилетнего контракта истекает в мае.
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