Путин предложил Миллеру продлить контракт

Москва. Премьер-министр России Владимир ПУТИН подписал директиву представителям государства в совете директоров ОАО «Газпром» с указанием голосовать за продление контракта председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН сказал журналистам в пятницу в Брянске.

«Да, это так. Я подписал ее вчера», - сказал В.ПУТИН, отвечая на вопрос о том, подписана ли директива.

49-летний А.МИЛЛЕР с мая 2001 года является председателем правления «Газпрома». Срок действия нынешнего пятилетнего контракта истекает в мае.