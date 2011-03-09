Азаров уволит руководителей предприятий, виновных в росте долгов за газ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ и вице-премьер-министру Виктору ТИХОНОВУ подготовить список руководителей предприятий, виновных в росте долгов за газ, для принятия соответствующий кадровых решений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Поручаю первому вице-премьер-министру КЛЮЕВУ вместе с вице-премьер-министром ТИХОНОВЫМ в пятницу подать предложения для кадровых решений относительно руководителей, которые в течение практически полугода, как минимум, мирились с огромной задолженностью», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер подчеркнул, что несмотря на то, что уровень оплаты населения за природный газ составляет порядка 90%, с начала года задолженность за потребленный природный газ НАК «Нафтогазу» превысила 3 млрд. грн. Общая задолженность за газ в отопительный период 2010-2011 годов достигла почти 11 млрд. грн.

Н.АЗАРОВ сообщил, что ниже среднего расчеты за газ за отопительный сезон в Закарпатской, Донецкой, Луганской и Кировоградской областях.

Наибольший абсолютный объем задолженности имеют предприятия Днепропетровской области – почти 2 млрд., Донецкой – около 2 млрд., Харьковской – 1,5 млрд., Луганской областей – 704 млн. грн.

Премьер подчеркнул, что ситуация с расчетами за потребленный природный газ фактически подрывает усилия правительства по стабилизации финансовой ситуации в энергетическом секторе.