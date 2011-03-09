Фьючерсы на нефть на NYMEX снизились на фоне разговоров об отставке Каддафи

Фьючерсы на сырую нефть снизились во вторник, 8 марта, так как инвесторы стремились фиксировать прибыль после сообщений о том, что союзники ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ ведут дискуссии относительно его отставки, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Перспективы военного вмешательства Запада в события в Ливии и возможность того, что США задействуют свои стратегические запасы нефти, также оказали давление на нефтяные фьючерсы.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки апрельских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 42 цента, или на 0,4%, до 105,02 доллара за баррель.

По итогам торгов на ICE цены на нефть марки Brent упали на 1,98 доллара, или 1,7%, до 113,06 доллара за баррель.

Если только не произойдет эскалации конфликта, участники нефтяного рынка считают, что текущие перебои с поставками из Ливии уже учтены в котировках. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), рынок лишился около 1 млн. баррелей в день. До конфликта в Ливии добывалось около 1,6 млн. баррелей нефти в день.

Саудовская Аравия повысила нефтедобычу примерно на 500 000 баррелей в день, чтобы компенсировать недостаток ливийской нефти, и объявила о дальнейшем увеличении добычи.

Кроме того, большинство развитых стран хорошо снабжены нефтью и имеют возможность воспользоваться своими стратегическими нефтяными запасами, чтобы ослабить рост цен. На выходных администрация президента США Б.ОБАМЫ просигнализировала, что рассматривает возможность задействовать стратегические запасы нефти объемом 725 млн. баррелей, чтобы ослабить повышательное давление на цены на бензин. США не предпринимали подобных шагов со времени урагана "Катрина" в 2005 году.

Тем не менее, участники рынка ожидают, что напряженность на Ближнем Востоке и в Северной Африке оставит цены на нефть завышенными в ближайшей перспективе. Во вторник Министерство энергетики США заявило, что ожидает, что цены на легкую малосернистую нефть или нефть марки West Texas Intermediate в этом году в среднем будут составлять 102 доллара за баррель, тогда как в прошлом месяце прогноз министерства предусматривал цены на уровне 93 доллара за баррель. В министерстве пересмотрели прогноз, сославшись на столкновения в Ливии.

Аналитики рынка нефти America Merrill Lynch ожидают, что цены на West Texas Intermediate в этом году в среднем составят 101 доллар за баррель, а цены на Brent – 108 долларов за баррель. В America Merrill Lynch добавили, что цены на Brent могут ненадолго превысить 140 долларов за баррель в следующие три месяца.

Новости из Ливии, вероятно, отодвинут на задний план ожидающиеся в среду данные американского правительства по запасам нефти в США, которые выйдут в 15.30 по Гринвичу. Аналитики ожидают, что запасы нефти на неделе 26 февраля - 4 марта выросли на 600 000 баррелей, запасы бензина – снизились на 1,5 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих топочный мазут и дизельное топливо, сократились на 1,2 млн. баррелей.

Апрельские фьючерсы на бензин RBOB снизились на 5,72 цента, или на 1,9%, до 2,9467 доллара за галлон. Котировки мартовских фьючерсов на топочный мазут по итогам торгов снизились на 5,46 цента, или 1,8%, до 3,0111 доллара за галлон.